Мощные морозы до -38°С надвигаются на РК: в 11 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 11 областях Казахстана на 14 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются временами туман, гололед.



В Астане ожидается ночью и утром туман. На дорогах гололедица.



В Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Днем на западе, юге, в центре области ожидается низовая метель. На западе, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре области Абай ожидаются небольшой снег, туман. Днем на юго-западе, востоке, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на западе области 28 мороза, 15 января дальнейшее понижение ночью до 30-35 мороза. В Семее 14 января ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-23 мороза.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области небольшой снег, днем на юге, востоке области небольшой снег. На севере, востоке области ожидается туман. Днем на севере, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, в центре области 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. 15 января в области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 17-22 мороза. В Актобе ожидается ветер восточный, порывы 15-18 м/с. 15 января в городе ожидается понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза.



На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области в период с 16 по 20 января прогнозируется понижение температурного фона ночью до -30-38°С.



На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области 23 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер восточный 15-20 м/с.



На востоке, в центре, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что из-за сильного мороза в Астане школьников перевели на "дистанционку".