Штормовое предупреждение на пятницу объявили в 11 областях Казахстана

В 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области низовая метель. Ночью и утром на юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области, порывы 15-18 м/с.

На западе Атырауской области туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области гололед. На западе, севере области туман. В Уральске туман, гололед.

В Кызылординской области ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере, востоке Акмолинской области низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. В Павлодаре метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области, днем на севере, востоке области метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20, временами 23 м/с. В Костанае ночью и утром метель. Ветер юго-западный ночью, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Абайской области низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области, 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23 м/с. В Семее низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области низовая метель. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске низовая метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, 15-20, ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, где ожидается снег 10 января.