События

Танкеры подверглись атаке: Минэнерго Казахстана сделало заявление

танкер, нефть, МЭ РК, атака, дроны, Чёрное море , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 21:20 Фото: pixabay
Министерство энергетики Казахстана 13 января подтвердило информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что танкер Matilda под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании "КазМунайГаз", подвергся атаке БПЛА. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено.

"Танкер Delta Harmony под флагом Либерии также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет", – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что, по данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесено.

"Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором "КазМунайГаз", администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок", – заключили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что танкер для казахстанской нефти подвергся атаке дронов близ Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
