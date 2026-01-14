Необычное явление: редкие лебеди остались зимовать в нацпарке "Алтын-Эмель"

В Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" зимой заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus), сообщает Zakon.kz.

Специалисты нацпарка 14 января 2026 года разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.

"Их появление в холодное время года считается необычным явлением", – говорится в подписи к публикации.

Лебедь‑кликун (Cygnus cygnus) – крупная белая перелетная птица, встречается в северных, центральных и западных регионах Казахстана. Включен в Красную книгу, мигрирует весной и осенью. Основная угроза – болезни, нехватка пищи и человеческое воздействие.

