События

Необычное явление: редкие лебеди остались зимовать в нацпарке "Алтын-Эмель"

лебеди, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 16:31 Фото: pexels
В Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" зимой заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus), сообщает Zakon.kz.

Специалисты нацпарка 14 января 2026 года разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.

"Их появление в холодное время года считается необычным явлением", – говорится в подписи к публикации.

Лебедь‑кликун (Cygnus cygnus) – крупная белая перелетная птица, встречается в северных, центральных и западных регионах Казахстана. Включен в Красную книгу, мигрирует весной и осенью. Основная угроза – болезни, нехватка пищи и человеческое воздействие.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 16:31
"Братья месяцы, вернитесь на места": жители Алматы обсуждают цветение подснежников в январе

Алматинская зима в этом сезоне выдалась теплой. Нетипичные для этого времени года плюсовые температуры создали комфортные условия и для уток, которые обитают на реках мегаполиса. Специалист рассказал Zakon.kz, как отразилась погода на жизни диких птиц.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Редкий кадр для Казахстана: птенцов краснокнижной птицы нашли в парке "Алтын-Эмель"
08:06, 21 июня 2025
Редкий кадр для Казахстана: птенцов краснокнижной птицы нашли в парке "Алтын-Эмель"
Мелодия из "Дюны" зазвучала на барханах нацпарка "Алтын-Эмель"
12:31, 19 октября 2024
Мелодия из "Дюны" зазвучала на барханах нацпарка "Алтын-Эмель"
Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории
20:37, 23 сентября 2025
Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории
