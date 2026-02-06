#Казахстан в сравнении
События

Чарын продолжает впечатлять: там показался еще один редкий хищник из Красной книги

Каменная куница, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:39 Фото: pexels
Уникальный Чарынский государственный национальный природный парк (ГНПП) в Алматинской области редко оставляет кого-то равнодушным. Ярким тому доказательством служат кадры установленных фотоловушек, сообщает Zakon.kz.

6 февраля 2026 года сотрудники поделились кадрами, зафиксированными еще в 2025 году. Так, фотоловушка в Темирликском участке парка смогла заснять действительно редкого хищника – каменную куницу, занесенную в Красную книгу Казахстана.

Ученые также предоставили интересные факты.

Каменная куница – ловкое и осторожное хищное млекопитающее, обитающее в горных и скалистых районах. Она преимущественно активна ночью и питается грызунами, мелкими птицами, насекомыми и плодами растений.

Еще примечательным фактом является, что в сохранении природного баланса роль каменной куницы очень велика: она помогает регулировать численность вредных грызунов.

"Наличие таких животных на территории национального парка – один из показателей здоровья экосистемы", – с радостью уточняют специалисты.

Ловкий и осторожный хищник внесен в Красную книгу Казахстана с 1996 года. Благодаря скрытному образу жизни и редкой встречаемости наблюдения за ним ценны для экологов и зоологов.

43 килограмма редкости: новые подробности о снежном барсе в горах Алматы

27 января казахстанцы стали свидетелями другого редкого явления. Там мама-манул впервые показала своего котенка. Посмотреть на это можно по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
