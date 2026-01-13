"Братья месяцы, вернитесь на места": жители Алматы обсуждают цветение подснежников в январе
Так, пользователь Анастасия на странице популярной сети Threads опубликовала фото и видео с распустившимися подснежниками.
"12 января, Алматы. Цветы цветут", – кратко сказано в описании к посту.
В комментариях отозвалась другая жительница города, поделившись аналогичным снимком за 11 января.
Фото: Threads/@alenaaaaa_01
На этом неожиданности не заканчиваются. К примеру, у другой жительницы Алматы во дворе расцвел одуванчик.
Фото: Threads/@doch_stepei
Далее в ленте можно найти и проснувшихся насекомых:
"Розы почки распускают, новые листья даже уже есть, божьи коровки греются, трава цветет. Алматы, +7°С".
Фото: Threads/tuleulieva_ainura
Впрочем, казахстанцы с сожалением отмечают, что подобные сюрпризы природы не к добру.
- Это так грустно, что сейчас многие цветы и плоды проснутся, и ударит мороз в ближайшие дни. Урожая не будет.
- Это не сказка, это быль. Вот и дождались. Братья месяцы, вернитесь на свои места.
- Это что, какая-то королева захотела подснежников. И брату апрелю пришлось вступить в свои права?
- Очень жаль, что замерзнут, скоро заморозки.
- Это они зря, скоро заморозки.
- Глазам не верю. Хотя почему бы и нет, теплынь стоит.
- 12 месяцев по-алматински.
- Печальная картина…
- Не должно быть такого.
Материал по теме
6 января мы также рассказывали о том, что происходит в Алматы. Жители и гости города активно делились кадрами из солнечного мегаполиса.
Если сегодня, 13 января, синоптики прогнозируют тепло +8°С. То уже 15-го числа ситуация кардинально изменится. В Алматы пойдет снег и температура опустится до -3°С.
Распускаются цветы не только в Алматы. Так, 10 января крокус алатавский, или Шафран алатавский (лат. Crocus alatavicus), засняли на камеру в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке.
Специалисты уточнили, что растение чаще всего цветет в марте-апреле. Для января это необычное явление.