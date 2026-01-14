От дождя до мороза -40°С: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

В 16 областях Казахстана на 15 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге, в центре Кызылординской области ожидается снег, днем осадки (преимущественно снег). На севере, юге, в центре области туман, гололед, метель. Ветер восточный, северо-восточный, ночью 15-20 м/с, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Временами туман. Ветер восточный, ночью 15-20 м/с.

Во второй половине дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области ожидается гололед. На западе, севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге Актюбинской области ожидается небольшой снег. На севере, юге, в центре области ожидается низовая метель. Ветер восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в центре области ожидается низовая метель. На севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются временами туман, гололед.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. В Караганде утром и днем ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный мороз 40 градусов.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юге, в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 40 градусов.

Днем на западе, юге области Улытау ожидается снег. На западе, севере, юге области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах гололедица.

Ранее сообщалось, что метель и дождь обрушатся на запад и юг Казахстана 15 января.