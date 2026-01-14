#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Репортаж
История успеха
Общество

Метель и дождь обрушатся на запад и юг Казахстана 15 января

велосипедист, зима, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 17:50 Фото: pexels
О погоде по Казахстану на четверг, 15 января 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, снег и дождь накроют запад и юг страны, сообщает Zakon.kz.

Так, как говорится в заявлении метеорологов, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель.

На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона сохраняется морозная погода, без осадков.

"По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 17:50
Сильные морозы до -40°С идут в Казахстан

Буквально вчера, 13 января, мы рассказали, что в Алматы в середине января цветут подснежники и проснулись насекомые. Кадрами и впечатлениями активно делятся жители города в социальных сетях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: