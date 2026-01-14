Метель и дождь обрушатся на запад и юг Казахстана 15 января

О погоде по Казахстану на четверг, 15 января 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, снег и дождь накроют запад и юг страны, сообщает Zakon.kz.

Так, как говорится в заявлении метеорологов, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель.

На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона сохраняется морозная погода, без осадков.

"По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Буквально вчера, 13 января, мы рассказали, что в Алматы в середине января цветут подснежники и проснулись насекомые. Кадрами и впечатлениями активно делятся жители города в социальных сетях.