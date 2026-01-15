Тысячи фиктивных медуслуг и дом в Испании: главу частных клиник арестовали в Астане

В Астане идет расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в 2022 году Фонд и клиники заключили договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда.



"После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся во внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг. Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов", – сообщили в АФМ.

В результате клиники незаконно получили выплаты из Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге.

В январе 2024 года часть преступного дохода – 364 млн тенге – вывели на личные счета руководителя и его жены.

Подозреваемый помещен под стражу.

С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в Астане, а также автомашину.

Расследование продолжается.





Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили системные махинации в ОСМС на 26 млрд тенге.