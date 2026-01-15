42-градусные морозы бушуют в Казахстане: в 15 областях объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 16 и 17 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге области ожидается туман. В Актау ожидается гололед.

На севере Кызылординской области ожидаются снег, метель, гололед. На юге, в центре области туман. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер восточный, севере-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, на юге области временами 23-28 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 35-38 градусов. В Караганде утром и днем ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

На юге, западе Актюбинской области ожидается снег. На севере, востоке, в центре области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются временами туман, гололед.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 42 градуса. В Усть-Каменогорске ожидается туман.

На севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 40 градусов.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области 16-17 января ожидаются осадки, на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 17 января ожидается понижение температуры воздуха ночью и днем до 0-5, на севере, в горных районах области 8-13 мороза. В Шымкенте 17 января ночью и днем ожидается понижение температуры воздуха до 1-3 мороза. В Туркестане ночью и днем ожидается понижение температуры воздуха до 3-5 мороза.

В Жамбылской области 16-17 января ожидаются снег, низовая метель, на западе, юге, в горных районах области сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Понижение температуры воздуха ночью и днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10 мороза, 17 января ночью до 8-13, на севере, в горных районах области 16-21 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза.

В Алматинской области 16 января ожидается снег, днем на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января снег, на юге, в горных районах области сильный снег. 16-19 января на севере, юге, в горных районах области туман, гололед, 16-17 января низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Ожидается понижение температуры 16 января ночью до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, днем до 2-7, на севере, в горных районах области 10-15 мороза, 17 января ночью до 12-17, на севере, в горных районах области 20-25 мороза, днем до 8-13, на севере, в горных районах области 16-21 мороза.

В области Жетысу 16 января ожидаются ночью на севере, востоке, в горных районах области снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на юге, в горных районах области сильный снег. 17 января на востоке, юге, в горных районах снег, низовая метель. На востоке, в центре, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха 16 января ночью до 10-15, на севере, в горных районах области 19-24 мороза, днем до 5-10, на севере, в горных районах области 13-18 мороза, 17 января ночью до 15-20, на востоке, в центре области 20-25 мороза, днем до 10-15, на востоке, в центре области 15-20 мороза.

Ранее стало известно, что школьники и студенты в Астане 16 января останутся дома из-за морозов.