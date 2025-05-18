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Происшествия

Дорогая передача: остановка на БАКАДе обошлась водителям почти в 100 тысяч тенге

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
Двое водителей, которые решили остановиться на Большой Алматинской кольцевой, чтобы передать друг другу вещи, были наказаны штрафами, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на 43-м километре БАКАД и попал на камеры видеонаблюдения. В Департаменте полиции Алматинской области сочли такое поведение грубым нарушением правил дорожного движения.

"Один из водителей, оставив транспортное средство на проезжей части, передал "передачку" другому, который также припарковал автомобиль с нарушением правил", – пояснили правоохранители.

Обоих правонарушителей удалось оперативно установить и привлечь к административной ответственности.

Первого оштрафовали на 20 МРП за создание аварийной ситуации и нарушение правил маневрирования, а второго – на 5 МРП за несоблюдение требований дорожных знаков и общих обязанностей участников дорожного движения. Таким образом водители заплатят в общей сумме 98 300 тенге – 78 640 и 19 660 соответственно.

В полиции напомнили, что система фотовидеофиксации – эффективный инструмент обеспечения безопасности на дорогах. Все нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, подлежат обязательному разбору, а виновные водители – привлечению к ответственности.

Ранее в Мангистауской области полицейским удалось пресечь канал незаконной миграции. Изъяты паспорта, печати, поддельные документы и крупная сумма денег.

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Андрей Дюсупов
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