На севере Казахстана поймали крайне редкую енотовидную собаку

В Коргалжынском заповеднике Казахстана, на берегу реки Нура, снова замечен редкий гость – енотовидная собака. Этот необычный зверь из семейства Псовых по размеру напоминает небольшую собаку и встречается в регионе крайне редко, сообщает Zakon.kz.

Енотовидная собака – настоящий странник: ее естественный ареал простирается от Восточной и Юго-Восточной Азии до Европы.

На севере Казахстана за последние годы зафиксировано лишь несколько случаев ее появления, а в заповеднике впервые ее заметили весной 2019 года. С тех пор фотоловушки "запечатлели" зверя всего пять раз, и каждое такое наблюдение – редкое и ценное событие.

Особенность енотовидной собаки заключается в том, что она впадает в зимнюю спячку – редкий феномен среди псовых.

"Обычно сон длится с декабря по март, хотя при оттепели зверь может прерывать отдых. В мягкие зимние дни он бодрствует, скрываясь лишь во время сильных морозов или метелей. В это время обмен веществ у животного замедляется примерно на четверть, однако настоящей зимней спячки у него нет", – рассказали специалисты заповедника 16 января 2026 года.

Последняя встреча с этим таинственным обитателем заповедника произошла благодаря фотоловушке, установленной на входе в барсучью нору.

14 января мы рассказывали, что в Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" зимой заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus). Сотрудники нацпарка разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.