Штормовое предупреждение объявили на субботу в 12 областях Казахстана

В 12 областях Казахстана на 15 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются туман, гололед. В Актобе ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Днем на дорогах гололедица. В Павлодаре днем на дорогах ожидается гололедица.

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидается снег. На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются туман, гололед.

Днем в области Абай на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее днем на дорогах ожидается гололедица.

Днем в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на востоке, днем на западе, севере, юге области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской области на юге, в горных районах ожидается гроза. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются ночью на западе, севере области, днем в северной половине области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед, на большей части области туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Туман.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды по Алматы и Алматинской области в ближайшие дни.