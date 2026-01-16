Сильнейшие морозы и осадки накроют Казахстан 17 января: назван регион, в котором будет до -45°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на предстоящую субботу, 17 января 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидается резкое ухудшение погодных условий – сильные осадки, гололед, туман и аномальные морозы до -45°С, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, морозная погода, без осадков сохранится на севере, востоке и в центре страны под влиянием антициклона.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, на юге, юго-востоке, юго-западе страны – сильные осадки... По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи уточнили, что сильный мороз ожидается ночью:

на севере, востоке Павлодарской, на севере области Абай – до -40°С ,

, на северо-востоке Карагандинской области – до -35-38°С ,

, на севере, в горных районах Алматинской области, в центре, в горных районах области Жетысу – до -25-27°С .

"Очень сильный мороз ожидается ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области – до -45°С ". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики заявили, что сибирский антициклон берет Казахстан в ледяной плен. В связи с этим с 17 по 19 января 2026 года страну ждут морозы и метели.

Материал по теме Морозный удар до -62°С в ВКО? Синоптики уточнили реальные цифры

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 17 по 19 января 2026 года, можете узнать здесь.