События

Граждан Таджикистана спасли в морозную погоду в Кокшетау

спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 10:47 Фото: скриншот видео
17 января 2026 года в Кокшетау эвакуировали пассажиров автобуса с иностранцами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, из-за сильного мороза и небезопасных дорожных условий в городе Кокшетау был остановлен междугородний автобус. В салоне находился 81 иностранный гражданин, включая 17 детей. Все пассажиры – граждане Республики Таджикистан.

"Сотрудники МЧС совместно с полицией эвакуировали людей и разместили их в центре адаптации и городской гостинице. Пассажирам оказана необходимая помощь. Эвакуированные выразили благодарность спасателям за оперативные действия и поддержку", – говорится в сообщении.

Ранее в Акмолинской области спасатели эвакуировали женщину из квартиры, где из-за неисправности печи возникла угроза взрыва.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
