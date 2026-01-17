Граждан Таджикистана спасли в морозную погоду в Кокшетау
17 января 2026 года в Кокшетау эвакуировали пассажиров автобуса с иностранцами, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, из-за сильного мороза и небезопасных дорожных условий в городе Кокшетау был остановлен междугородний автобус. В салоне находился 81 иностранный гражданин, включая 17 детей. Все пассажиры – граждане Республики Таджикистан.
"Сотрудники МЧС совместно с полицией эвакуировали людей и разместили их в центре адаптации и городской гостинице. Пассажирам оказана необходимая помощь. Эвакуированные выразили благодарность спасателям за оперативные действия и поддержку", – говорится в сообщении.
Ранее в Акмолинской области спасатели эвакуировали женщину из квартиры, где из-за неисправности печи возникла угроза взрыва.
