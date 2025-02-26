Граждан России, Узбекистана и Таджикистана выдворили из Алматы

Полиция Алматы 26 февраля 2025 года рассказала о выдворении иностранцев-правонарушителей, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о гражданах Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, которые пребывали в Казахстане с грубым нарушением миграционного законодательства.

Их полицейские выявили во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

"В ходе отработки к административной ответственности привлечено 330 нарушителей миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 28 иностранцев. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 2319 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 89 принимающих лиц", – информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Еркин Амантаев.

Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответственности привлекли 10 работодателей.

Сегодня, 26 февраля, также стало известно, что в другом регионе расследуют уголовное дело в отношении медработников и сотрудников ЦОНов по факту незаконной выдачи иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.