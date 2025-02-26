#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.69
522.23
5.79
События

Граждан России, Узбекистана и Таджикистана выдворили из Алматы

Из Алматы выдворили граждан России, Таджикистана, Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:59 Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы 26 февраля 2025 года рассказала о выдворении иностранцев-правонарушителей, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о гражданах Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, которые пребывали в Казахстане с грубым нарушением миграционного законодательства.

Их полицейские выявили во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

"В ходе отработки к административной ответственности привлечено 330 нарушителей миграционного законодательства, выдворено за пределы РК 28 иностранцев. За нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 2319 иностранцев. За непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафовано 89 принимающих лиц", – информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Еркин Амантаев.

Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответственности привлекли 10 работодателей.

Сегодня, 26 февраля, также стало известно, что в другом регионе расследуют уголовное дело в отношении медработников и сотрудников ЦОНов по факту незаконной выдачи иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Движение для всех видов транспорта ограничили на трассе в Северо-Казахстанской области
События
18:21, Сегодня
Движение для всех видов транспорта ограничили на трассе в Северо-Казахстанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: