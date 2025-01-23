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Происшествия

82 пассажира автобуса спасли на автодороге Самара – Шымкент

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 05:50 Фото: МЧС РК
Ночью 23 января в Актюбинской области спасатели эвакуировали пассажиров неисправного автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны автобус направлялся из Шымкента в Российскую Федерацию с гражданами России, Узбекистана и Таджикистана. Обнаружив неисправность автобуса водитель обратился за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС эвакуировали в пункт обогрева города Иргиз 82 пассажира. В их числе – трое несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

Днями ранее автобус с людьми застрял в Алматинской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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