82 пассажира автобуса спасли на автодороге Самара – Шымкент

Ночью 23 января в Актюбинской области спасатели эвакуировали пассажиров неисправного автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны автобус направлялся из Шымкента в Российскую Федерацию с гражданами России, Узбекистана и Таджикистана. Обнаружив неисправность автобуса водитель обратился за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС эвакуировали в пункт обогрева города Иргиз 82 пассажира. В их числе – трое несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

Днями ранее автобус с людьми застрял в Алматинской области.