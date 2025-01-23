82 пассажира автобуса спасли на автодороге Самара – Шымкент
Фото: МЧС РК
Ночью 23 января в Актюбинской области спасатели эвакуировали пассажиров неисправного автобуса, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны автобус направлялся из Шымкента в Российскую Федерацию с гражданами России, Узбекистана и Таджикистана. Обнаружив неисправность автобуса водитель обратился за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС эвакуировали в пункт обогрева города Иргиз 82 пассажира. В их числе – трое несовершеннолетних.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.
Днями ранее автобус с людьми застрял в Алматинской области.
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