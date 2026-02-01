В 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана на 2 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области ожидается усиление ветра, на востоке порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью ожидаются гололед и туман. В Актау ночью ожидаются гололед и туман.

В Атырауской области ночью ожидается гололед, местами туман. В Атырау временами ожидается туман.

В Жамбылской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Местами будет туман. В горах ветер усилится до 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В области Улытау ожидаются туман и гололед. В Жезказгане также ожидаются туман и гололед.

В Карагандинской области ожидаются туман и гололед. В Караганде – туман и гололед.

В Акмолинской области на юге и востоке ожидаются снег и низовая метель, на западе и севере – туман.

В горных районах Туркестанской области ночью ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. В горах и на севере области ветер усилится до 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается туман. В Костанае – туман.

В Актюбинской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман. В Уральске также ожидаются гололед и туман.

В Павлодарской области на западе и юге ожидаются снег и метель, на севере и востоке – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются гололед и туман. В Кызылорде временами будут гололед и туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. В Петропавловске – туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром будет туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 февраля.