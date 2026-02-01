#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
501.02
597.27
6.59
События

В 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 16:51 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана на 2 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области ожидается усиление ветра, на востоке порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью ожидаются гололед и туман. В Актау ночью ожидаются гололед и туман.

В Атырауской области ночью ожидается гололед, местами туман. В Атырау временами ожидается туман.

В Жамбылской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Местами будет туман. В горах ветер усилится до 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В области Улытау ожидаются туман и гололед. В Жезказгане также ожидаются туман и гололед.

В Карагандинской области ожидаются туман и гололед. В Караганде – туман и гололед.

В Акмолинской области на юге и востоке ожидаются снег и низовая метель, на западе и севере – туман.

В горных районах Туркестанской области ночью ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. В горах и на севере области ветер усилится до 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается туман. В Костанае – туман.

В Актюбинской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман. В Уральске также ожидаются гололед и туман.

В Павлодарской области на западе и юге ожидаются снег и метель, на севере и востоке – туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются гололед и туман. В Кызылорде временами будут гололед и туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. В Петропавловске – туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром будет туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
17:25, Сегодня
10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье
16:50, 31 января 2026
В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье
Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана на пятницу
20:05, 20 февраля 2025
Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана на пятницу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жамиля Бакбергенова прокомментировала победу на Кубке Ивана Ярыгина
17:48, Сегодня
Жамиля Бакбергенова прокомментировала победу на Кубке Ивана Ярыгина
Звезда казахстанской борьбы стала победительницей престижного турнира в России
17:21, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы стала победительницей престижного турнира в России
Алькарас сломил сопротивление Джоковича в финале Australian Open
16:50, Сегодня
Алькарас сломил сопротивление Джоковича в финале Australian Open
Потолок зарплат установили в "Кайсаре" из-за трансфера Виктора Мозеса
16:45, Сегодня
Потолок зарплат установили в "Кайсаре" из-за трансфера Виктора Мозеса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: