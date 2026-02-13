После ледяного дождя в Алматы потеплеет до +11°С

С 12 на 13 февраля 2026 года на Алматы обрушился ледяной дождь. В тот момент температура в городе составляла около -6°С. Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к чему еще жителям города стоит приготовиться в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, уже в понедельник, 16 февраля, в Алматы столбики термометра поднимутся до +11°С. В Астане тоже ожидается небольшое потепление. В Шымкент же и вовсе придет весна: +15°С.

Прогноз погоды по Астане

14 февраля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -9-11°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -5-7°С.

16 февраля: переменная облачность, днем снег, низовая метель, на дорогах гололедица. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем 0,-2°С.

Материал по теме Школьников перевели на "дистанционку" из-за сильного мороза в Астане

Прогноз погоды по Алматы

14 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

15 февраля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

16 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.

Материал по теме В Алматы очень скользко: жителей просят замедлить шаг

Прогноз погоды по Шымкенту

14 февраля: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +10+12°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

16 февраля: облачно, днем дождь. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

Стоит отметить, что в Алматы и 14 областях Казахстана на 13 февраля объявлено штормовое предупреждение. Читайте – тут.