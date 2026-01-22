#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Опасная погода обрушится на Казахстан: снегопады, туман и порывы ветра до 28 м/с

люди, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 18:18 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовые предупреждения на 23-24 января 2026 года. Из них следует, что в ряде регионов Казахстана ожидаются опасные метеорологические явления погоды, сообщает Zakon.kz.

23-24 января:

  • На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.
  • В Алматы и Конаеве временами ожидается туман, на дорогах – гололедица.

23 января:

  • Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег.
  • Утром и днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. На востоке, в центре, горных районах области – временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
  • В Талдыкоргане утром и днем ожидается туман.
  • В Туркестанской области ожидается снег, ночью и утром на юге, в горных районах – сильный снег. Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.
  • В Шымкенте ожидается снег, ночью временами сильный снег. Временами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
  • В Туркестане временами ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
  • Ночью в Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах – сильный снег, днем на севере, юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
  • В Таразе ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.
  • На западе, юге, востоке Кызылординской области ожидаются туман, гололед.
  • В Кызылорде на дорогах ожидается гололедица.
  • В Акмолинской области ночью ожидается небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.
  • Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман.
  • На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
  • В Карагандинской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-18 м/с.
  • В Караганде ожидаются временами снег, низовая метель.
  • На юге, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель.
  • Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с.
  • В Усть-Каменогорске ожидается туман.
  • Ночью на западе, юге области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.
  • Днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель.
  • На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
  • В Уральске ожидаются туман, гололед.
  • На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман.
  • В Актау ночью и утром ожидается туман.
  • На западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 18:18
От -27°С до +3°С за три дня: какая погода ждет Алматы, Шымкент и Астану

23 января 2026 года большую часть Казахстана накроет новый циклон – южный. В связи с этим ожидается усиление непогоды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января
16:05, 31 декабря 2025
Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января
Снегопады, ливни и туманы надвигаются на Казахстан: прогноз погоды на выходные
12:37, 29 ноября 2024
Снегопады, ливни и туманы надвигаются на Казахстан: прогноз погоды на выходные
Сильный мороз до -22°С сохранится в одном регионе Казахстана в среду
17:24, 20 января 2026
Сильный мороз до -22°С сохранится в одном регионе Казахстана в среду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: