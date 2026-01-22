Опасная погода обрушится на Казахстан: снегопады, туман и порывы ветра до 28 м/с
Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовые предупреждения на 23-24 января 2026 года. Из них следует, что в ряде регионов Казахстана ожидаются опасные метеорологические явления погоды, сообщает Zakon.kz.
23-24 января:
- На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.
- В Алматы и Конаеве временами ожидается туман, на дорогах – гололедица.
23 января:
- Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег.
- Утром и днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. На востоке, в центре, горных районах области – временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
- В Талдыкоргане утром и днем ожидается туман.
- В Туркестанской области ожидается снег, ночью и утром на юге, в горных районах – сильный снег. Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.
- В Шымкенте ожидается снег, ночью временами сильный снег. Временами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
- В Туркестане временами ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
- Ночью в Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах – сильный снег, днем на севере, юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
- В Таразе ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.
- На западе, юге, востоке Кызылординской области ожидаются туман, гололед.
- В Кызылорде на дорогах ожидается гололедица.
- В Акмолинской области ночью ожидается небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.
- Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман.
- На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
- В Карагандинской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-18 м/с.
- В Караганде ожидаются временами снег, низовая метель.
- На юге, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель.
- Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с.
- В Усть-Каменогорске ожидается туман.
- Ночью на западе, юге области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.
- Днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель.
- На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
- В Уральске ожидаются туман, гололед.
- На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман.
- В Актау ночью и утром ожидается туман.
- На западе, юге Атырауской области ожидается туман.
23 января 2026 года большую часть Казахстана накроет новый циклон – южный. В связи с этим ожидается усиление непогоды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript