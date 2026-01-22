Опасная погода обрушится на Казахстан: снегопады, туман и порывы ветра до 28 м/с

Специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовые предупреждения на 23-24 января 2026 года. Из них следует, что в ряде регионов Казахстана ожидаются опасные метеорологические явления погоды, сообщает Zakon.kz.

23-24 января: На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. 23 января: Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег.

временами ожидается сильный снег. Утром и днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. На востоке, в центре, горных районах области – временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

ожидается сильный снег. На востоке, в центре, горных районах области – временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане утром и днем ожидается туман.

утром и днем ожидается туман. В Туркестанской области ожидается снег, ночью и утром на юге, в горных районах – сильный снег. Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с.

ожидается снег, ночью и утром на юге, в горных районах – сильный снег. Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается снег, ночью временами сильный снег. Временами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

ожидается снег, ночью временами сильный снег. Временами ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

временами ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью в Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах – сильный снег, днем на севере, юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

ожидаются снег, низовая метель, гололед, в горных районах – сильный снег, днем на севере, юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

ночью и утром ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На западе, юге, востоке Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

ожидаются туман, гололед. В Кызылорде на дорогах ожидается гололедица.

на дорогах ожидается гололедица. В Акмолинской области ночью ожидается небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области ожидается туман.

ночью ожидается небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман.

ожидается туман. На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

ожидается туман. В Карагандинской области ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-18 м/с.

ожидаются снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидаются временами снег, низовая метель.

ожидаются временами снег, низовая метель. На юге, востоке, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель.

ожидаются снег, низовая метель. Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

ожидаются снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается туман.

ожидается туман. Ночью на западе, юге области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель.

ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

ожидаются туман, гололед. На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман.

ожидаются гололед, туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

ночью и утром ожидается туман. На западе, юге Атырауской области ожидается туман. Материал по теме От -27°С до +3°С за три дня: какая погода ждет Алматы, Шымкент и Астану 23 января 2026 года большую часть Казахстана накроет новый циклон – южный. В связи с этим ожидается усиление непогоды.

