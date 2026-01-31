Снег, дождь и +11°С в Алматы: прогноз погоды на неделю

Синоптики рассказали Zakon.kz о том, какая погода прогнозируется в Алматы в течение недели. Согласно предварительному прогнозу, февраль в мегаполисе начнется с плюсовых температур.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в городе Алматы в выходные дни ожидается погода без осадков, с туманами в ночные и утренние часы.

"Неустойчивый характер погоды прогнозируется в начале и в конце следующей недели, в ночные часы осадки, днем пройдут дожди. Температура воздуха ожидается ночью в пределах 0-2 мороза, днем повысится от 4-6 до 9-11 тепла", – сказал представитель Гидрометцентра.

В выходные дни погода на большей части территории Алматинской области будет без осадков.

"В начале недели с прохождением южного циклона на западе, затем на большей части области ожидаются дожди, на севере и в горных районах области прогнозируются смешанные осадки (дождь с переходом в снег) и гололед", – сказал специалист.

По его словам, неустойчивый характер погоды прогнозируется в течение всей следующей недели, влажный атмосферный воздух будет способствовать формированию туманов, в ночные часы они будут усиливаться, а в дневные – ослабевать.

"Температура воздуха на большей части территории области повысится в ночные часы от 3-8 мороза до 3 мороза -2 тепла, днем от 1-6 до 7-12 тепла. На севере и в горных районах области будет преобладать температура воздуха: ночью 7-12 мороза, днем 2 мороза-3 тепла", – добавил Даулет Кисебаев.

На основании данных РГП "Казгидромет" можно предположить, что небольшое ухудшение погоды ожидается ночью 4 февраля, когда возможны смешанные осадки – дождь и снег, а также туман. Еще один эпизод осадков прогнозируется днем 6 февраля, преимущественно в виде дождя.

В целом неделя будет теплой, спокойной и малоснежной, с постепенным повышением температуры и ощущением ранней оттепели.

Прогноз погоды на 31 января – 6 февраля 2026 года.

31 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

4 февраля: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

5 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +8+10°С.

6 февраля: переменная облачность, днем осадки – преимущественно дождь, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +9+11°С.

