Какие трассы закрыли в Казахстане из-за метели

В связи с ухудшением погодных условий 30 января в ряде регионов Казахстана вводятся ограничения движения на нескольких участках республиканских автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

По данным, ограничения коснутся следующих направлений:



Абайская область – с 17:00 движение закрыто на участке автодороги Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, км 971-1013 (от села Калбатау до границы с Восточно-Казахстанской областью). С 18:00 ограничено движение по автодороге Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз, км 383-900 (от села Кайнар до села Сатпаев);

Восточно-Казахстанская область – закрыт участок той же автодороги, км 1013-1048 (от границы области Абай до села Уланское);

Жамбылская область – с 20:00 вводится ограничение для грузового транспорта на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез (Новый перевал Кордай), км 159-238 (от села Отар до села Кайнар). Движение временно перенаправлено через старый перевал Кордай.

Ожидается, что движение на закрытых участках будет восстановлено 31 января в утренние часы.

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