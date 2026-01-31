#Казахстан в сравнении
События

В Алматы, Астане и ряде городов возможен смог: что важно знать

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 10:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в девяти городах Казахстана 31 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

31 января в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жители Атырау пожаловались на резкий запах серы: что показали замеры

Также в 15 областях Казахстана на 31 января объявили штормовое предупреждение.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
