Снег и низовая метель: синоптики рассказали о погоде на 25 января

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 25 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье на большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег, на юго-западе, юге днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, следует из прогноза "Казгидромета".

По республике также прогнозируют туман, на юге, юго-востоке, в центре – низовую метель, на юго-западе, юге, юго-востоке страны – гололед, на востоке, юге, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее синоптики рассказали, что снег и мороз в Алматы сохранятся до конца января.