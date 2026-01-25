#Казахстан в сравнении
События

Снег и метель прогнозируют почти по всему Казахстану 26 января

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник непогода будет почти по всему Казахстану.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут снег, метель практически на всю территорию Казахстана, на юго-западе, юге РК днем ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, туманы, на юго-западе, юге, юго-востоке – гололед.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды для жителей Алматы, Астаны и Шымкента на ближайшие три дня.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
