Снег и метель прогнозируют почти по всему Казахстану 26 января
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в понедельник непогода будет почти по всему Казахстану.
"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут снег, метель практически на всю территорию Казахстана, на юго-западе, юге РК днем ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"
По республике также прогнозируют усиление ветра, туманы, на юго-западе, юге, юго-востоке – гололед.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды для жителей Алматы, Астаны и Шымкента на ближайшие три дня.
