Снег и метель прогнозируют почти по всему Казахстану 26 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник непогода будет почти по всему Казахстану.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут снег, метель практически на всю территорию Казахстана, на юго-западе, юге РК днем ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, туманы, на юго-западе, юге, юго-востоке – гололед.

