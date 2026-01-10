#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
События

Непогода возвращается: снег и метель прогнозируют в Казахстане 11 января

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 13:55 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части РК ожидаются осадки.

"Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут снег с метелью, гололедом на большей части территории Казахстана, в дневные часы ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Только на востоке, юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

Ранее синоптики предупредили об опасной погоде в 14 областях Казахстана 10 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет
14:00, Сегодня
Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
15:04, 01 января 2026
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на субботу
14:01, 02 января 2026
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на субботу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: