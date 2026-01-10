Непогода возвращается: снег и метель прогнозируют в Казахстане 11 января
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части РК ожидаются осадки.
"Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут снег с метелью, гололедом на большей части территории Казахстана, в дневные часы ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"
Только на востоке, юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.
Ранее синоптики предупредили об опасной погоде в 14 областях Казахстана 10 января.
