Непогода возвращается: снег и метель прогнозируют в Казахстане 11 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 11 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части РК ожидаются осадки.

"Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут снег с метелью, гололедом на большей части территории Казахстана, в дневные часы ожидаются осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Только на востоке, юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

Ранее синоптики предупредили об опасной погоде в 14 областях Казахстана 10 января.