События

Зима не прощается: снег и метель прогнозируют в Казахстане 2 марта

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 14:40 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 марта 2026 года, сообщаеn Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части Казахстана.

"Пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике также ожидается усиление ветра, на западе, севере и в горных районах юга страны низовая метель, туман и гололед.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода прогнозируется в Алматы в последние дни февраля и начале марта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
