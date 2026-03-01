Зима не прощается: снег и метель прогнозируют в Казахстане 2 марта

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 марта 2026 года, сообщаеn Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части Казахстана.

"Пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике также ожидается усиление ветра, на западе, севере и в горных районах юга страны низовая метель, туман и гололед.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода прогнозируется в Алматы в последние дни февраля и начале марта.