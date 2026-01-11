Сильный снег и метель: погода переменится в Казахстане 12 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 12 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что в понедельник на большей части РК ожидаются осадки.

"Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут осадки (дождь, снег), метель и гололед на большей части территории Казахстана". РГП "Казгидромет"

Ночью в Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем на востоке – сильный снег.

По республике также прогнозируют туман и усиление ветра.

Ранее "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 11, 12 и 13 января 2026 года в трех крупнейших мегаполисах страны – Астане, Алматы и Шымкенте.