Два сердца – одна операция: в Алматы врачи совершили медицинский прорыв

Врачи городского кардиологического центра Алматы впервые провели эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки у беременной пациентки без использования рентгеноскопии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что операция была выполнена под контролем эхокардиографии (УЗИ) сердца на сроке беременности 23 недели.

"Пациентке с диагнозом врожденный порок сердца – вторичный дефект межпредсердной перегородки – вмешательство проведено под местной анестезией, в полном сознании. Примененная методика позволила полностью исключить рентген-лучевую нагрузку как для женщины, так и для плода". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Врачи уточнили, что беременная пациентка ожидала первые роды и находилась под динамическим наблюдением кардиолога по месту прикрепления. По мере прогрессирования беременности состояние женщины ухудшалось вследствие возросшей нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что потребовало проведения оперативного лечения.

"Ключевой особенностью проведенного вмешательства стало использование ультразвуковой навигации без применения рентгеновского излучения. В стандартной клинической практике подобные операции выполняются под рентген-контролем, что во время беременности может представлять потенциальный риск для плода. Применение УЗИ-контроля позволило обеспечить максимальную безопасность для матери и будущего ребенка". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В настоящее время состояние пациентки стабильное, угрозы для жизни и здоровья матери и плода отсутствуют. Беременность продолжается под наблюдением специалистов.

Немного ранее мы рассказывали, что врачи в Туркестане обнаружили иглу в брюшной полости восьмимесячного ребенка. Оказалось, что игла вошла через печень.

