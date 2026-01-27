Раскрыты детали грандиозной кражи из "золотой комнаты" на 4 млрд тенге

В области Абай суд вынес приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ) по факту кражи золотосодержащей руды на сумму свыше 4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе облсуда 27 января 2026 года рассказали, что троим жителям Семея предъявили обвинение в участии в ОПГ, краже с незаконным проникновением в производственное помещение в особо крупном размере, покушении на кражу, легализации имущества, полученного преступным путем.

"Согласно обвинению, подсудимые в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащей руды с незаконным проникновением в производственные помещения Финансово-инвестиционной корпорации "Алел" в особо крупном размере, чем причинили материальный ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге. Ими также совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге", – сказано в сообщении суда.

Межрайонный суд по уголовным делам города Семея установил, что хищения из так называемой "золотой комнаты" осуществлялись в период с 2019 года, вменялось 49 эпизодов хищения золотосодержащего материала.

"Следствием выявлены факты приобретения и содействия в приобретении подсудимыми и их родственниками движимого и недвижимого имущества, в том числе гостиничных комплексов, коммерческих зданий, торговых домов, аптек, квартир и автомобилей, что рассматривалось как способ легализации доходов, полученных преступным путем", – сообщили в облсуде.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил:

первого – к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества;

второго – к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества;

третьего – к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в области Абай приговорили к штрафу золотоискателей.