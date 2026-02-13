#Казахстан в сравнении
События

На юге Казахстана 9 человек получили сроки за шантаж обвинениями в изнасиловании

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:00 Фото: Zakon.kz
В области Жетысу действовала группа лиц, совершавшая преступления на протяжении длительного времени с использованием методов психологического давления и шантажа, сообщает Zakon.kz.

Детали озвучили в пресс-службе региональной прокуратуры сегодня, 13 февраля 2026 года.

Известно, что с мая 2024 года по март 2025 года на территории региона работала группа, занимавшаяся шантажом граждан.

Злоумышленники через социальные сети и мобильные приложения вступали в доверие к жертвам, после чего под различными предлогами приглашали их к себе домой.

"Преступная схема строилась на психологическом давлении и манипуляциях, угрожая подачей фиктивных заявлений в полицию о якобы совершенном изнасиловании. За "урегулирование вопроса" требовали значительные суммы денег".Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

Затем потерпевшие оказывались под жестким прессингом лиц, действовавших по заранее распределенным ролям.

В итоге правонарушителей задержали.

Было проведено досудебное расследование, по результатам которого уголовное дело направлено в суд.

Уже 30 января 2026 года приговором Талдыкорганского городского суда 9 участников группы признаны виновными по ст. 194 ч. 2 пп. 1),2),3) УК и приговорены к различным срокам наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Чуть ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) заявили о пресечении деятельности интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории Алматы и Алматинской области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
