Как добывают золотую руду и отливают в слитки: весь процесс показали в ГОК "Пустынное"

Многие мечтают заработать на золотой слиток, но мало кто знает, какой путь проходит золото перед тем, как попасть в печь. За каждым граммом – колоссальный труд сотен людей. Zakon.kz побывал на рудниках и увидел всю работу золотопромышленников: от взрывов в карьерах до изготовления сплавов.

Бодрое утро в горно-обогатительном комплексе "Пустынное" начинается в семь часов. К восьми работники в спецодежде приходят на завтрак в столовую. Здесь все, как положено в порядочном общепите: творог, каши, омлет или яичница с сосисками и сыром. Из напитков – кофе, чай и два вида компота. Рацион позволяет запастись силами и зарядиться хорошим настроением, говорят сотрудники ГОКа.

После приема пищи инженеры и мастера отправляются на свои рабочие места. Одни – на карьеры, другие – в цех, а некоторые – за мониторы, чтобы координировать действия коллег.

Горно-обогатительный комплекс "Пустынное" расположен в Актогайском районе Карагандинской области, в 100 километрах восточнее города Балхаш. А в 12 км от карьера "Пустынное" находится кварцево-жильное золоторудное месторождение "Долинное", которое запустили в 2020 году.

В месторождение "Пустынное" компании "Алтыналмас" входят рудник открытых горных работ (карьер), золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), а также вся необходимая социальная и производственная инфраструктура, на основе которой построили и запустили современное горно-металлургическое предприятие полного цикла переработки золотосодержащей руды: от добычи до получения конечного продукта в виде сплава "Доре". Часть процесса изготовления слитка происходит на заводе "Алтыналмас Technology".

История ГОКа "Пустынное" ведет свой отсчет с ноября 2014 года, но благодаря именно модернизации золотоизвлекательной фабрики в 2018-м предприятие вышло на новый уровень. Тогда ввели в эксплуатацию завод "Алтыналмас Technology", где и стали выпускать драгоценный сплав "Доре" под брендом ААТ.

Усовершенствование ЗИФ "Долинное", включающее обновление систем вторичного и третичного дробления, дополнительно укрепило позиции фабрики по объемам производства, производительность увеличилась до трех миллионов тонн в год. В 2025 году компания "Алтыналмас" продолжила инвестировать в развитие ГОК "Пустынное".

Инвестиции направили на приобретение бурового оборудования, горно-шахтной техники, улучшение отделения первичного измельчения ЗИФ, повышение безопасности и надежности производственных процессов, а также на ускорение технологических операций и подъем качества переработки сырья.

"Для увеличения производительности также были закуплены дополнительное вспомогательное оборудование – это фронтальные погрузчики. В рамках инвестиционной программы 2026 года мы дополнительно закупаем шесть единиц самосвалов на 90 тонн. Намечается расширение карьера по периметру. Тут, где мы сейчас стоим, уже в следующем году будет производиться экскавация. Это увеличение объемов для дальнейшей стабилизации работ нашего ГОК в целом. За последние годы мы наблюдаем хорошее увеличение цены золота, которое немаловажную роль играет для проведения наших инвестиций", – отметил директор горно-обогатительного комплекса "Пустынное" Айдын Дарханулы.

Ежегодно руководство инвестирует в образование своих сотрудников. У "Алтыналмас" заключены контракты с разными вузами и колледжами. Житель Кентау Жандос Тембаев десять лет назад устроился горнорабочим. За счет компании мужчина получил два диплома, а потом стал начальником участка.

"В колледже тогда открылись горные профессии, и я поступил. После этого через год мне предложили стать диспетчером мониторинга системы техники и людей в шахтах для безопасности. Я сразу перевелся туда и, когда окончил колледж, поступил в политехнический университет имени Сатпаева в Алматы. Отучился там тоже за счет компании, через полтора года меня повысили до горного мастера, а спустя несколько лет и до начальника участка. Я отец пятерых детей, ГОК поддерживает финансово при рождении каждого ребенка, в нашей компании можно оформить добровольное медстрахование на четырех членов семьи", – поделился начальник участка Жандос Тембаев.

В августе 2025 года в ГОКе "Пустынное" открылся участок горно-капитальных работ для освоения месторождения. А главное – появились люди, которые готовы воплощать проект в жизнь. Сформировалась команда профессионалов, отлично разбирающихся в подземной добыче. Специалисты привнесли свои умения, опыт и дух настоящих горняков. Их знания – фундамент, на котором строится будущее рудника, говорят руководители. В общей сложности на ГОК "Пустынное" трудятся 960 человек, 270 из них – на карьерах.

"За мной расположен карьер "Пустынное". Его параметры на сегодняшний день составляют 900 метров в длину, ширина – 850 метров и глубина – 320 метров. За 10-летний период было вывезено порядка 200 миллионов тонн горной массы, в том числе 21 миллион тонн руды. На карьере у нас работает горная техника, такая как Caterpillar, Hitachi, используются буровые станки Epiroc, что позволяет нам максимально эффективно вести горные работы. У нас вся горная техника оснащена автоматизированной системой управления транспортными средствами, позволяющей оперативно принимать решения для выполнения суточных планов. Это дает нам возможность в режиме реального времени отслеживать показатели на данный момент. Это положительный эффект в плане экономии ресурсов", – рассказал главный горняк горного-обогатительного комплекса "Пустынное" Арсений Кардашин.

В специальном цехе золотосодержащую руду перерабатывают и в итоге отливают слитки. Для растворения драгоценного металла используется цианид натрия. К слову, ГОК "Пустынное" стал первым предприятием в Казахстане, прошедшим международную сертификацию ICMI по управлению цианидами, рассказывают в компании.

"Из раствора драгоценные металлы в виде золота и серебра осаждаются на электролизные ванны с последующим снятием уже в твердой фазе на катодный осадок. Сам катодный осадок очень сложно отличить от обычного песка, если говорить простыми словами. С электролизной ванны вымывается катодный осадок. После чего он обрабатывается для удаления примесей, таких как железо и медь, кислотным раствором. Далее выплавляется в печи. В конечном продукте мы получаем сплав "Доре" с качеством золота в процентном соотношении 90%", – пояснил главный инженер ГОК "Пустынное" Уласхан Косжанов.

В 2025 году инвестиции в ГОК "Пустынное" обеспечили повышение операционной устойчивости, экологической безопасности, а также бесперебойную работу производственных мощностей. За дальнейшее развитие можно не переживать, уверяют мастера. Уже завершено проектирование водозаборных колодцев на насосной станции озера Балхаш, что гарантирует надежное и стабильное водоснабжение для нужд горно-обогатительного комплекса. В прошлом году построили технологическую дорогу длиной 59 километров для перевозки руды между участком "Бактай" и ГОК "Пустынное".

Большое внимание компания уделяет промышленной безопасности и охране труда. Поэтому в определенное время сотрудники тренируются управлять сложной техникой на симуляторах.

Сотрудники ГОКа трудятся вахтами, по полмесяца. Работы на фабрике идут круглосуточно, в две смены. 40% работников составляют жители Карагандинской области, а большинство приезжает из разных регионов страны.

В 19:00 в ГОКе по графику ужин. Затем свободное время: можно позаниматься в тренажерном зале и поиграть в бильярд. А кто-то предпочитает помузицировать на гитаре. Вот только допоздна никто не засиживается, ведь утром наступает новый трудовой день.

Необходимо понимать, что "Алтыналмас" не продает золото напрямую Национальному банку. В соответствии с договором и отраслевым соглашением сплавы "Доре" обязаны направляться на аффинаж в компанию "Тау-Кен Алтын". В результате получается изделие высокой чистоты – как правило 99,99%, оформленное в стандартные слитки. Все аффинированное золото, произведенное из казахстанского сырья, в полном объеме реализуется "Тау-Кен Алтын" в Нацбанк РК, поскольку он обладает приоритетным правом на выкуп, а экспорт аффинированного золота запрещен.

Компания "Алтыналмас" продолжает укреплять позиции в горнодобывающей отрасли, демонстрируя устойчивый рост и стратегическую направленность на долгосрочное развитие. Одним из ключевых событий 2025 года стало начало горных работ на новом месторождении "Бактай" в Актогайском районе Карагандинской области, всего в 50 километрах от ГОК "Пустынное".

Этот проект имеет особое значение для всего региона и открывает ему новые перспективы экономического развития, подчеркивают специалисты. "Алтыналмас" не оставляет без внимания местных жителей. В рамках соцподдержки компания обеспечивает нуждающихся углем, в ближайших селах налаживает интернет, а детям помогает собраться в школу.