Как Токаева встретили в резиденции премьера Пакистана
Фото: akorda.kz
4 февраля 2026 года в резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Главу нашего государства встретил премьер-министр Шахбаз Шариф, пишет Акорда.
Фото: akorda.kz
После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
3 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан.
Фото: akorda.kz
В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
