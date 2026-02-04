Как Токаева встретили в резиденции премьера Пакистана

4 февраля 2026 года в резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Главу нашего государства встретил премьер-министр Шахбаз Шариф, пишет Акорда.

Фото: akorda.kz

После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: akorda.kz

3 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан.

Фото: akorda.kz

В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.

Фото: akorda.kz