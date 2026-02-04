#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Тройня без ЭКО: в Алматы женщина в один день стала мамой шести детей

медперсонал родильного дома в Алматы и многодетная мама, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:57 Фото: УОЗ Алматы
В Алматы 39-летняя женщина родила тройню и в один день стала многодетной мамой, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 февраля 2026 года в Управлении общественного здравоохранения города, эти роды были для женщины четвертыми, в семье уже воспитывались трое детей.

"Беременность наступила естественным путем, без применения вспомогательных репродуктивных технологий, что является редким случаем в акушерской практике. Роды прошли в экстренном порядке путем кесарева сечения на сроке 32 недели и 2 дня. Около трех часов утра была оперативно мобилизована мультидисциплинарная команда акушеров-гинекологов, анестезиологов и неонатологов", – отмечено в сообщении.

На свет появились: мальчик весом 1840 г и ростом 42 см, мальчик весом 1680 г и ростом 43 см, девочка весом 1620 г и ростом 40 см. Мальчиков назвали Заңғар и Айбар, девочку – Әсел.

Из-за недоношенности новорожденные находились под интенсивным наблюдением, получали специализированное лечение и неинвазивную респираторную поддержку. Для тройни был выделен индивидуальный пост, малыши находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас дети активно набирают вес, состояние оценивается как стабильное, готовятся к выписке.

Похожий случай произошел в Костанайской области, где мама троих детей родила еще тройню.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
