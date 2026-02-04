Опасного вредителя завезли в Казахстан с импортными розами

В аэропорту Караганды выявлен карантинный трипс (вредитель цветочных, овощных культур закрытого грунта) в партии роз из Эквадора. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

Так, по данным ведомства за 4 февраля 2026 года, в ходе фитосанитарного контроля на контрольном посту международного аэропорта "Сары-Арка" инспектор Карагандинской областной территориальной инспекции выявил нарушение требований при ввозе подкарантинной продукции.

Образцы срезов роз, поступивших из Эквадора (всего 50 695 штук), были проверены экспертизой Карагандинского филиала РГП "Фитосанитария".

В итоге в части партии обнаружен карантинный вредитель – западный цветочный трипс.

Теперь по факту возбуждено административное дело, материалы направлены в суд для принятия решения.

Трипс повреждает около 300 различных растений. Наиболее излюбленные – хризантема, роза, гербера, цинерария, гипсофила, огурцы. Его вредоносность проявляется в снижении урожайности, а на цветочных культурах – в ухудшении декоративности.

