#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
События

Долг в 26 млн обернулся арестом имущества семьи на 121 млн тенге

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 09:10 Фото: pexels
Один из банков обратился в суд с иском о взыскании с супругов, проживающих в Алматинской области, задолженности в размере 26 млн тенге. Однако исполнение судебного решения было возложено на частного судебного исполнителя (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

ЧСИ наложил арест на все имущество супругов, не соблюдая принцип соразмерности. Под арест попали денежные средства на счетах в банках второго уровня, офис с земельным участком стоимостью 49,5 млн тенге, а также жилой дом с участком стоимостью более 72 млн тенге – совокупная стоимость арестованного имущества значительно превысила сумму задолженности (121,5 млн).

Кроме того, был установлен запрет на совершение сделок и иных действий по распоряжению имуществом и имущественными правами должников. Супруги обратились к ЧСИ с заявлением о частичном снятии ареста, представив отчет об оценке, подтверждающий, что стоимость одного объекта недвижимости превышает сумму иска. Однако в удовлетворении заявления им было отказано.

Не согласившись с отказом, должники обратились в Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области.

Суд удовлетворил их иск, указав на превышение ЧСИ пределов административного усмотрения. Было отмечено, что при наличии имущества, стоимость которого существенно превышает сумму обеспечения иска, ЧСИ обязан снять арест с части имущества и банковских счетов, оставив арест только на одном объекте недвижимости.

Суд подчеркнул, что сохранение ареста на имуществе, стоимость которого значительно превышает размер обеспечительных требований, необоснованно ограничивает права должников. По мнению суда, арест следовало сохранить лишь на офисе с земельным участком стоимостью 49,5 млн тенге, отменив аресты на жилой дом и денежные средства.

Кроме того, суд признал незаконным постановление ЧСИ о запрете совершения сделок с имуществом, поскольку данная мера не была предусмотрена определением суда об обеспечении иска.

Решение суда вступило в законную силу. По итогам рассмотрения частного определения суда Региональная палата частных судебных исполнителей применила к ЧСИ дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Ранее мы рассказывали, что в области Жетысу при строительстве и реконструкции электросетей в селе Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты выполненных работ, которые фактически не были реализованы. В итоге чиновник получил тюремный срок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу
09:20, 15 ноября 2024
С частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге: не доделал работу
Переписка по WhatsApp обернулась потерей 5 млн тенге для семьи из Караганды
11:13, 15 апреля 2025
Переписка по WhatsApp обернулась потерей 5 млн тенге для семьи из Караганды
Судоисполнители в Павлодаре занижали суммы задолженностей по алиментам на 500 млн тенге
19:41, 31 мая 2024
Судоисполнители в Павлодаре занижали суммы задолженностей по алиментам на 500 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
09:10, Сегодня
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
08:47, Сегодня
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
08:26, Сегодня
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
08:02, Сегодня
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: