Долг в 26 млн обернулся арестом имущества семьи на 121 млн тенге

Один из банков обратился в суд с иском о взыскании с супругов, проживающих в Алматинской области, задолженности в размере 26 млн тенге. Однако исполнение судебного решения было возложено на частного судебного исполнителя (ЧСИ), сообщает Zakon.kz.

ЧСИ наложил арест на все имущество супругов, не соблюдая принцип соразмерности. Под арест попали денежные средства на счетах в банках второго уровня, офис с земельным участком стоимостью 49,5 млн тенге, а также жилой дом с участком стоимостью более 72 млн тенге – совокупная стоимость арестованного имущества значительно превысила сумму задолженности (121,5 млн).

Кроме того, был установлен запрет на совершение сделок и иных действий по распоряжению имуществом и имущественными правами должников. Супруги обратились к ЧСИ с заявлением о частичном снятии ареста, представив отчет об оценке, подтверждающий, что стоимость одного объекта недвижимости превышает сумму иска. Однако в удовлетворении заявления им было отказано.

Не согласившись с отказом, должники обратились в Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области.

Суд удовлетворил их иск, указав на превышение ЧСИ пределов административного усмотрения. Было отмечено, что при наличии имущества, стоимость которого существенно превышает сумму обеспечения иска, ЧСИ обязан снять арест с части имущества и банковских счетов, оставив арест только на одном объекте недвижимости.

Суд подчеркнул, что сохранение ареста на имуществе, стоимость которого значительно превышает размер обеспечительных требований, необоснованно ограничивает права должников. По мнению суда, арест следовало сохранить лишь на офисе с земельным участком стоимостью 49,5 млн тенге, отменив аресты на жилой дом и денежные средства.

Кроме того, суд признал незаконным постановление ЧСИ о запрете совершения сделок с имуществом, поскольку данная мера не была предусмотрена определением суда об обеспечении иска.

Решение суда вступило в законную силу. По итогам рассмотрения частного определения суда Региональная палата частных судебных исполнителей применила к ЧСИ дисциплинарное взыскание в виде выговора.

