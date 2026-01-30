МВД накрыло склад с сотнями баллонов "веселящего газа" в Шымкенте

В одном из ночных клубов Шымкента сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) обнаружили склад с сотнями баллонов "веселящего газа", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в заведении продажа так называемых "смешариков" была поставлена на поток.

"В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлен целый склад, где хранились 416 баллонов, половина из которых заправлена запрещенным соединением". Пресс-служба МВД РК

Теперь назначена соответствующая экспертиза.

МВД с тревогой напоминает:

"Немедицинское употребление закиси азота опасно и ранее приводило к летальным исходам. За незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрено до 15 лет лишения свободы".

Ранее на трассе Астана – Петропавловск стражи порядка обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине с нарушением правил дорожного движения. Оказалось, что между пассажирами произошел конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановиться. В багажнике авто полицейские обнаружили три баллона с "веселящим" газом. Водитель рассказал, что он и его пассажиры направлялись из Астаны в курортную зону Бурабай на отдых.