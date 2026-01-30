Бывший рынок Кайрата Сатыбалды на барахолке не хотят покупать: цену снизили уже на 4 млрд

Назначен уже третий по счету аукцион по рынку "Байсат". Причем, как рассказали 30 января 2026 года в ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", этот лот выставлен на торги с максимальной скидкой, сообщает Zakon.kz.

Третьи торги в форме электронного аукциона по продаже 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Центр оптово-розничной торговли", в активах которого находится крупный торговый рынок "Байсат" в городе Алматы, объявлены на портале реестра государственного имущества sauda.e-qazyna.kz.

"Объект представляет собой действующий рынок – готовый коммерческий актив с устойчивым денежным потоком, сформированной клиентской базой, развитой инфраструктурой и потенциалом дальнейшего роста", – отмечено в сообщении.

Аукцион проводится в электронной форме на повышение цены.

Стартовая цена – 24,77 млрд тенге.

"Согласно правилам, в случае нереализации актива на третьих торгах объявляется тендер со стартовой ценой, равной оценочной стоимости – 28,64 млрд тенге. А при отсутствии результата по тендеру проводится коммерческий конкурс – также по оценочной стоимости. Иными словами, третьи торги со сниженной стартовой ценой – это единственный этап, на котором покупатель получает возможность приобрести актив существенно ниже его оценочной стоимости. В последующих процедурах такой ценовой дисконт не предусмотрен", – объяснили в компании.

Отмечается, что снижение цены сделано в рамках законодательства. Ранее актив дважды выставлялся на торги: 18 ноября 2025 года при стартовой цене 28,64 млрд тенге и 26 декабря 2025 года при стартовой цене 26,71 млрд тенге.

Ранее Кайрат Сатыбалды в рамках проводимого в отношении него досудебного расследования по собственной инициативе вернул большую часть подконтрольного ему рынка "Байсат" государству.

