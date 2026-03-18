Туман, дождь и метель: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 19 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Днем, сутки 20 марта в районе Алакольских озер области Жетысу ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Днем на севере области Абай ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман. В Семее днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, востоке, юге области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На дорогах гололедица. В Караганде временами ожидается туман. На дорогах гололедица.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

