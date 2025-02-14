От дождя до метели: штормовое предупреждение объявили в РК на субботу

В 15 областях Казахстана на 15 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

На юге Улытауской области ожидается снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Жезказгане днем на дорогах гололедица.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами ожидается туман. В Караганде днем на дорогах гололедица.

Ночью и утром на востоке, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман. В Кызылорде ночью ожидаются гололед, туман.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 16, сутки 17 февраля временами порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, юге области туман.

Ночью на севере Абайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный, в Жарминском районе 15-20 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный, западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Туркестане ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед, туман.

Днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге туман.

На западе, юге Атырауской области ожидается туман. Днем на западе, юге области гололед. В Атырау ночью и утром туман.

Ночью на севере, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, в горных районах сильный снег, днем на юге области осадки (дождь, снег), в горных районах области снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На северо-востоке, в центре области туман. В Актау днем ожидается гололед.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Алматы в ближайшую неделю.