Переход на налоговый режим стал новым инструментом мошенников в Казахстане

Комитет государственных доходов (КГД) предупредил казахстанцев о том, что в последнее время людям массово приходят сообщения якобы от налоговых органов. Мошенники пишут про переход на налоговый режим, срочные уведомления, угрозы штрафов и просьбы перейти по ссылке, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве говорят, что таким образом жителей страны пытаются напугать, запутать и выманить данные или деньги. КГД рекомендует три простых правила, чтобы не попасться на уловки мошенников: Все официальные уведомления приходят только в Личный кабинет налогоплательщика или через проверенные сервисы (официальные электронные сервисы, push-уведомления и контакт-центр 1414) Никаких кодов из СМС. Если кто-то просит "код для подтверждения" или ваш пароль – это 100% мошенник. Настоящие сотрудники КГД такие данные никогда не спрашивают. Не переходите по ссылкам. Если пришло странное письмо от "налоговой" с кнопкой "оплатить" или "проверить" – просто удаляйте. Что делать: не переходите по подозрительным ссылкам;

не отвечайте незнакомым отправителям;

не передавайте личные и финансовые данные;

проверяйте информацию только через официальные каналы. Отдельно про переход на упрощенку Подача уведомления на СНР по упрощенной декларации доступна с 1 января 2026 года. Сделать это можно: в Кабинете налогоплательщика через ЭЦП;

в приложении E-Salyq Business;

в приложениях банков (Каспи, Халык, БЦК);

лично на бумаге в Управлении госдоходов. "Никаких кодов, очередей и "предварительных записей" налоговые органы не формируют и не запрашивают. Будьте внимательны. Мошенники играют на страхе и спешке. Проверяйте информацию. Доверяйте только официальным источникам", – предупреждают предствители комитета. Ранее КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП.

