Переход на налоговый режим стал новым инструментом мошенников в Казахстане
Комитет государственных доходов (КГД) предупредил казахстанцев о том, что в последнее время людям массово приходят сообщения якобы от налоговых органов. Мошенники пишут про переход на налоговый режим, срочные уведомления, угрозы штрафов и просьбы перейти по ссылке, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве говорят, что таким образом жителей страны пытаются напугать, запутать и выманить данные или деньги.
КГД рекомендует три простых правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:
- Все официальные уведомления приходят только в Личный кабинет налогоплательщика или через проверенные сервисы (официальные электронные сервисы, push-уведомления и контакт-центр 1414)
- Никаких кодов из СМС. Если кто-то просит "код для подтверждения" или ваш пароль – это 100% мошенник. Настоящие сотрудники КГД такие данные никогда не спрашивают.
- Не переходите по ссылкам. Если пришло странное письмо от "налоговой" с кнопкой "оплатить" или "проверить" – просто удаляйте.
Что делать:
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- не отвечайте незнакомым отправителям;
- не передавайте личные и финансовые данные;
- проверяйте информацию только через официальные каналы.
Отдельно про переход на упрощенку
Подача уведомления на СНР по упрощенной декларации доступна с 1 января 2026 года.
Сделать это можно:
- в Кабинете налогоплательщика через ЭЦП;
- в приложении E-Salyq Business;
- в приложениях банков (Каспи, Халык, БЦК);
- лично на бумаге в Управлении госдоходов.
"Никаких кодов, очередей и "предварительных записей" налоговые органы не формируют и не запрашивают. Будьте внимательны. Мошенники играют на страхе и спешке. Проверяйте информацию. Доверяйте только официальным источникам", – предупреждают предствители комитета.
Ранее КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП.
