События

Переход на налоговый режим стал новым инструментом мошенников в Казахстане

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 20:23 Фото: pixabay
Комитет государственных доходов (КГД) предупредил казахстанцев о том, что в последнее время людям массово приходят сообщения якобы от налоговых органов. Мошенники пишут про переход на налоговый режим, срочные уведомления, угрозы штрафов и просьбы перейти по ссылке, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве говорят, что таким образом жителей страны пытаются напугать, запутать и выманить данные или деньги.

КГД рекомендует три простых правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:

  1. Все официальные уведомления приходят только в Личный кабинет налогоплательщика или через проверенные сервисы (официальные электронные сервисы, push-уведомления и контакт-центр 1414)
  2. Никаких кодов из СМС. Если кто-то просит "код для подтверждения" или ваш пароль – это 100% мошенник. Настоящие сотрудники КГД такие данные никогда не спрашивают.
  3. Не переходите по ссылкам. Если пришло странное письмо от "налоговой" с кнопкой "оплатить" или "проверить" – просто удаляйте.

Что делать:

  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • не отвечайте незнакомым отправителям;
  • не передавайте личные и финансовые данные;
  • проверяйте информацию только через официальные каналы.

Отдельно про переход на упрощенку

Подача уведомления на СНР по упрощенной декларации доступна с 1 января 2026 года.

Сделать это можно:

  • в Кабинете налогоплательщика через ЭЦП;
  • в приложении E-Salyq Business;
  • в приложениях банков (Каспи, Халык, БЦК);
  • лично на бумаге в Управлении госдоходов.
"Никаких кодов, очередей и "предварительных записей" налоговые органы не формируют и не запрашивают. Будьте внимательны. Мошенники играют на страхе и спешке. Проверяйте информацию. Доверяйте только официальным источникам", – предупреждают предствители комитета.

Ранее КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
