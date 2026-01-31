В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы и 15 областях Казахстана на 1 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. На востоке и в горных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области на западе и севере ожидается гололед. На западе, севере и юге области прогнозируется туман.

В Атырау временами ожидается туман.

В Мангистауской области на юге, западе и в центре ожидается туман. Ночью на юге области ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере, востоке и юге ожидается туман.

В области Улытау на севере, юге и в центре прогнозируются туман и гололед.

В Жезказгане днем ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и востоке прогнозируется туман.

В Петропавловске ожидается туман.

В Актюбинской области на севере и востоке ожидается туман. В центре области ветер будет усиливаться до 15 м/с.

В Актобе ночью и утром прогнозируется туман.

В области Жетысу на севере, востоке и в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и в центре прогнозируется туман.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай на севере, востоке и юге ожидается туман. В центре и на юге области ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Семее ночью и утром прогнозируется туман.

В Костанайской области ожидается туман.

В Костанае ожидается туман.

В Кызылординской области прогнозируются туман и гололед.

В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке области прогнозируется туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Уральске днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.

В Жамбылской области ночью в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед. Временами прогнозируется туман. В горах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Таразе временами ожидается туман.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке прогнозируется туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 февраля.