В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье
В Алматы ночью и утром ожидается туман.
В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. На востоке и в горных районах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Конаеве ночью и утром ожидается туман.
В Атырауской области на западе и севере ожидается гололед. На западе, севере и юге области прогнозируется туман.
В Атырау временами ожидается туман.
В Мангистауской области на юге, западе и в центре ожидается туман. Ночью на юге области ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Карагандинской области на севере, востоке и юге ожидается туман.
В области Улытау на севере, юге и в центре прогнозируются туман и гололед.
В Жезказгане днем ожидается гололед.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере и востоке прогнозируется туман.
В Петропавловске ожидается туман.
В Актюбинской области на севере и востоке ожидается туман. В центре области ветер будет усиливаться до 15 м/с.
В Актобе ночью и утром прогнозируется туман.
В области Жетысу на севере, востоке и в горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и в центре прогнозируется туман.
В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.
В области Абай на севере, востоке и юге ожидается туман. В центре и на юге области ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Семее ночью и утром прогнозируется туман.
В Костанайской области ожидается туман.
В Костанае ожидается туман.
В Кызылординской области прогнозируются туман и гололед.
В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке области прогнозируется туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Уральске днем ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед.
В Жамбылской области ночью в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед. Временами прогнозируется туман. В горах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Таразе временами ожидается туман.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке прогнозируется туман.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 февраля.