#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
События

Метель и туман: прогноз погоды на 2 февраля

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 14:33 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере и в центре Казахстана ожидаются снег и метель. На западе и юге – осадки в виде дождя и снег, низовая метель и гололед.

На востоке, юго-востоке и северо-западе страны обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра и туман.

Ранее синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в 12 городах Казахстана 1 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
От тумана до метели: какую погоду в Казахстан принесет февраль
14:40, 31 января 2026
От тумана до метели: какую погоду в Казахстан принесет февраль
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
15:04, 01 января 2026
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
Дождь и гроза: прогноз погоды по Казахстану на 2 июня
16:28, 01 июня 2024
Дождь и гроза: прогноз погоды по Казахстану на 2 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Противоречивая информация появилась о трансфере звёздного бразильца в КПЛ
14:52, Сегодня
Противоречивая информация появилась о трансфере звёздного бразильца в КПЛ
Конфуз случился с боксёром во время боя в Нью-Йорке
14:31, Сегодня
Конфуз случился с боксёром во время боя в Нью-Йорке
Экс-форвард сборной Сенегала и "Дженоа" находится на просмотре в "Кызылжаре"
14:06, Сегодня
Экс-форвард сборной Сенегала и "Дженоа" находится на просмотре в "Кызылжаре"
Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на топ-турнир в Астане
13:39, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на топ-турнир в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: