Метель и туман: прогноз погоды на 2 февраля

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере и в центре Казахстана ожидаются снег и метель. На западе и юге – осадки в виде дождя и снег, низовая метель и гололед.

На востоке, юго-востоке и северо-западе страны обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра и туман.

Ранее синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в 12 городах Казахстана 1 февраля.