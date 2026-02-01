Метель и туман: прогноз погоды на 2 февраля
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на севере и в центре Казахстана ожидаются снег и метель. На западе и юге – осадки в виде дождя и снег, низовая метель и гололед.
На востоке, юго-востоке и северо-западе страны обещают погоду без осадков.
По республике также прогнозируют усиление ветра и туман.
Ранее синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в 12 городах Казахстана 1 февраля.
