События

От тумана до метели: какую погоду в Казахстан принесет февраль

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 14:40 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье погода в Казахстане будет неоднородной. На западе, северо-западе и юге РК ожидаются осадки (дождь, снег) и низовая метель. А вот на севере, в центре, на востоке и юго-востоке обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, туманы и гололед.

31 января в Алматы, Астане и ряде городов возможен смог: что важно знать.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
