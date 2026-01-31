От тумана до метели: какую погоду в Казахстан принесет февраль

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 1 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье погода в Казахстане будет неоднородной. На западе, северо-западе и юге РК ожидаются осадки (дождь, снег) и низовая метель. А вот на севере, в центре, на востоке и юго-востоке обещают погоду без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, туманы и гололед.

31 января в Алматы, Астане и ряде городов возможен смог: что важно знать.