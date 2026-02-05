Тренчи, плащи, куртки: стилист рассказал, что и как носить весной 2026 года
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, что актуально носить весной 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он написал в Telegram.
"Самой актуальной верхней одеждой наступающего весеннего сезона станут плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии. Силуэт опасный, ведь он укорачивает ноги и удлиняет торс, поэтому и носить его будут лишь те, кто умеет работать с пропорциями. Ловите несколько подсказок: советую миксовать такие вещи либо с узкими юбками и платьями в пол, либо со скинни джинсами, леггинсами и капри", – написал Рогов.
Ранее эксперт оценил образы звезд и предсказал модный атрибут сезона.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript