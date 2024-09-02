Что известно о Ерболе Мырзабосынове – новом министре туризма и спорта Казахстана

Сегодня, 2 сентября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ербола Мырзабосынова министром туризма и спорта. Что же известно о новом главе Минтуризма и спорта РК – в материале Zakon.kz.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

PhD доктор. Заслуженный тренер РК. В 2010 году он завоевал золотую медаль VI чемпионата Азии по қазақ күресі, который проходил в Усть-Каменогорске.

Трудовую деятельность Мырзабосынов начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2009-2013 годы работал преподавателем кафедры физического воспитания государственного медицинского университета Семея, в 2013-2014 годы – заведующим кафедрой физического воспитания государственного медицинского университета Семея.

С 2018 по 2020 год он был директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары", с 2020 по 2021 год – управляющим директором ассоциации Qazaq kuresi.

Отметим, что Мырзабосынов стоял у истоков создания ассоциации Qazaq kuresi. Под его непосредственным руководством были утверждены единые правила казах курес на территории страны и на международной арене.

В 2021 году стал ректором академии физической культуры и массового спорта, и занимал эту должность до 2023-го.

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До назначения на должность министра туризма и спорта занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

12 июля 2023 года, будучи главой комитета, Мырзабосынов получил новую должность – он стал президентом ассоциации Qazaq kuresi.

"Глава государства ранее отметил, что казакша курес – один из доступных видов спорта, не требующий больших затрат и играющий важную роль в воспитании подрастающего поколения. Как дзюдо для Японии, эта дисциплина должна стать одним из брендов, представляющих Казахстан на международной арене. Например, узбекский кураш входит в программу Азиатских игр и дает возможность Узбекистану претендовать на медали в семи весовых категориях. Если казакша курес удастся добиться того же, то это, безусловно, повысит престиж нашего спорта", – подчеркнул тогда новый президент ассоциации.

В своем Instagram с июля 2024 года Мырзабосынов активно делился успехами сборной Казахстана на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

С сентября 2023 года должность министра туризма и спорта занимал Ермек Маржикпаев. 31 августа 2024 года указом главы государства он освобожден от должности.