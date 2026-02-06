#Казахстан в сравнении
События

Снежные выходные в Алматы, но потом станет тепло и сухо: прогноз на неделю

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 19:07 Фото: pixabay
Алматинцев в период с 7 по 13 февраля ждут погодные качели: после осадков, гололеда и тумана в ближайшую субботу и воскресенье в город придет теплый воздух. Ближе к концу следующей недели столбики термометров вновь уверенно уйдут в плюс, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительному прогнозу, вторая неделя февраля в мегаполисе начнется с плюсовых температур после неустойчивой и сырой погоды в выходные дни.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, прогнозируемые погодные проявления в городе – дождь и снег, а также туман и гололед – в основном будут наблюдаться в утренние и ночные часы.

"Температура воздуха ночью будет понижаться до 4-7 градусов мороза, днем столбики термометров будут достигать в течение ближайших семи дней 8-10 градусов тепла. Временами будут опускаться туманы и формироваться гололед", – сказал представитель Гидрометцентра.

К концу недели, в пятницу, 13 февраля, в Алматы вновь наметится потепление. Ночью в верхних районах мегаполиса возможен снег, который днем сменится дождем. Температура воздуха в дневные часы прогреется до 7 градусов тепла, но при этом сохранится риск гололеда.

7 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

8 февраля: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

11 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +4+6°С.

12 февраля: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

13 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем дождь. Временами гололед. Ночью туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что на большей части страны сохранится нестабильная погода из-за активного южного циклона и фронтальных атмосферных систем.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
