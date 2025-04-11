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События

По-летнему жаркая погода ждет алматинцев в ближайшие выходные

В Алматы погода на неделю, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:30 Фото: Zakon.kz
Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в южной столице будет очень тепло. Шкала термометров в ближайшее воскресенье достигнет 28 градусов. При этом с начала рабочей недели вновь разразятся грозы с сильным ветром, временами градом, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительному прогнозу погоды на ближайшие семь дней, на фоне очень теплых температур будут наблюдаться осадки со шквалистым ветром, порывами до 23 м/с, отметил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

В течение недели, с 12 по 18 апреля 2025 года, алматинцев и гостей мегаполиса ждет следующая погода:

12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

14 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер юго-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

15 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 4-9, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

16 апреля: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С.

17 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +14+16°С.

18 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет на территории Казахстана в ближайшие дни. На большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки (дождь, снег).

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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