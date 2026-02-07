#Казахстан в сравнении
События

В Актобе и Атырау ожидаются НМУ: что надо знать горожанам

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 09:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в двух городах Казахстана 7 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

7 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Актобе, ночью в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана объявили на 7 февраля штормовое предупреждение.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: