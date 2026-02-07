В Актобе и Атырау ожидаются НМУ: что надо знать горожанам
7 февраля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Актобе, ночью в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
В Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана объявили на 7 февраля штормовое предупреждение.