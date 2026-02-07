Когда лучше планировать, а не действовать: гороскоп на субботу

7 февраля 2026 года больше подходит для размышлений, планирования и сбора информации, чем для решительных шагов. Звезды советуют быть внимательнее к деталям, осторожнее в словах и не торопиться с выводами – многое станет яснее позже, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овну не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Овен не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Овну надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в Тельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Телец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы способны неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет их к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самим, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют им действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Близнецы сегодня могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений. А главное, это поможет избежать острых конфликтов, которые сегодня ой как вероятны!

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо. И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Раку решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Раку сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Лев ни делал, ему следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Лев не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Льву необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве следует быть осторожной: она может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Дева рискует оказаться втянутой. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Девы, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Деве следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут строги, но справедливы, по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Весов. Звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что если они действительно хотят добиться результата, им стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: "Упрекай наедине, а хвали публично".

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня у Скорпиона есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Скорпион будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Скорпиона сегодня способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня гороскоп дает Стрельцу шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Стрельца. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Стрельцу стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог будет педантичным и внимательным, как никогда. От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Козерогу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему сегодня нелегко найти общий язык – Козерог будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Водолею сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Водолей почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Водолей сегодня может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в отношениях с людьми многое может раздражать Рыб, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Рыбы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя. Звезды гороскопа советуют им сегодня сосредоточиться на делах, в которых Рыбы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способность достичь неплохих результатов.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

